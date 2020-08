Non c’è pace per il Chiasso. Tornato ad allenarsi lunedì, il club rossoblù si è subito ritrovato con un’inattesa quanto clamorosa patata bollente tra le mani. Dopo un solo giorno di preparazione, infatti, l’allenatore Giovanni Zichella se ne è andato sbattendo la porta. Oggi pomeriggio, sul suo profilo Instagram, il 56.enne tecnico italiano ha addirittura pubblicato una provocatoria immagine (poi cancellata) che lo ritrae sulla spiaggia di Bordighera, in Liguria. Ad essere precisi, si vedono solo le sue gambe. Temperatura 27 gradi.

Dichiarazioni scomode

Ma cosa è successo all’interno del nuovo staff tecnico chiassese, entrato in carica appena due settimane fa contemporaneamente all’esonero di mister Alessandro Lupi? Semplice: a Giovanni Zichella non sono piaciute le dichiarazioni rilasciate ieri dal nuovo direttore tecnico argentino Ezequiel Carboni ai microfoni della RSI. Quali dichiarazioni? Queste: «La squadra verrà guidata da me. Nello staff ci conosciamo già, siamo un gruppo di lavoro. Io sarò il coordinatore e Zichella l’allenatore. Insieme gestiremo gli allenamenti e anche le partite, ma l’ultima parola l’avrò io, anche sulla formazione». Ricordiamo che Carboni non ha il patentino per andare in panchina. Quanto da lui affermato, insomma, non fa altro che sottolineare il ruolo di «prestanome» assunto da Zichella.

La «story» di Zichella su Instagram.

Diversità di vedute

Ad anticipare la fuga del nuovo mister, oggi pomeriggio, è stato il portale italiano TuttoMercatoWeb. Il club rossoblù, per ora, non evoca un vero e proprio addio di Zichella, come ci conferma il direttore generale Nicola Bignotti: «C’è stata sicuramente un’incomprensione tra delle persone. Una frattura, se volete. Una diversità di vedute che ha creato una frizione. Nelle prossime ore cercheremo di capire se questa frizione è sanabile e lo faremo organizzando un confronto tra tutte le parti coinvolte. Si tratterà di capire quanto è profonda questa frattura e se si può ancora rimediare. Bisogna reagire velocemente, il prima possibile, perché ci aspetta un campionato difficile e bisogna partire nel migliore dei modi. Oggi come oggi, lo staff della prima squadra rimane lo stesso annunciato un paio di settimane fa, anche se purtroppo non è andato tutto liscio come pensavamo. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore».

La fotografia di Zichella in spiaggia sa tanto di provocazione. Che ne pensa Nicola Bignotti? «Ognuno ha il proprio stile e non commento lo stile di nessuno. Io e Giovanni ci siamo parlati, ma è inutile che io senta Tizio, che Tizio senta Caio e che Caio senta Sempronio. Solo quando avremo discusso tutti insieme attorno a un tavolo, o in videoconferenza, prenderemo una decisione. In un senso o nell’altro. Bisogna capire se c’è la possibilità di chiarirsi e ricucire. Se non sarà possibile, valuteremo il da farsi per il bene della società».

Qualcuno non ha capito

Si diceva delle maldestre dichiarazioni di Ezequiel Carboni, verosimilmente all’origine dello strappo. Sentite Bignotti: «Ci sono delle figure professionali preposte a fare determinate cose e probabilmente qualcosa non ha funzionato. Forse la divisione dei ruoli non era chiara a tutti. Forse qualcuno non ha capito o ha fatto finta di non capire. Non lo so. Finché non chiariremo è difficile dare delle risposte».

C’era una volta l’entusiasmo

Come detto, il nuovo staff tecnico era entrato in carica il 4 agosto, giorno dell’esonero di Alessandro Lupi. Quest’ultimo era ancora sotto contratto con il Chiasso e aveva appena incassato la fiducia della società. Il cambiamento venne così spiegato da Nicola Bignotti: «Personalmente sono molto grato a Lupi, che ci ha messo passione e ha gettato una base da cui ripartire. Dopo un’analisi più approfondita, però, è stato deciso di dare un nuovo impulso. Ripartendo con dei profili differenti dopo una stagione comunque difficile». Descrivendo le caratteristiche del nuovo staff, il direttore generale aveva parlato di «gente desiderosa di rimettersi in gioco ed entusiasta di affrontare questa sfida». Due settimane dopo, l’entusiasmo si è già volatilizzato. Anzi, spiaggiato.

