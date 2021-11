Calcio

L’Italia è passata dalla conquista dell’Europa al terrore per i secondi Mondiali consecutivi in bilico - Com’è stato possibile? Tra la ricerca di un centravanti e gli scontri in Federazione, l’ombra del 2017 non se ne va - Agli spareggi di marzo mancano 4 mesi ed è probabile che in questo periodo la paura cresca più della fiducia