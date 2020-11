(Aggiornato alle 17.10) La partita di Nations League fra Svizzera e Ucraina, in programma stasera, non si giocherà. Il motivo? L'intera formazione gialloblù è in quarantena su ordine del medico cantonale di Lucerna. L'UEFA ha appena informato la Federcalcio ucraina che «la partita non può avere luogo». Sul proprio sito web, la stessa Federcalcio ucraina precisa che «l'UEFA e l'Associazione svizzera di football sono pronte a giocare, ma la decisione delle autorità locali annulla ogni speranza in tal senso. Le decisioni sulla sorte della partita verranno prese dall'UEFA».