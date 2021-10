La Federazione inglese (FA) è stata sanzionata dall’UEFA per gli incidenti che erano stati causati dai tifosi il giorno della finale dell’Euro 2020 (l’11 luglio) a Wembley. La nazionale dei tre leoni dovrà giocare un incontro a porte chiuse con il rischio che ve ne sia un secondo. Per quest’ultimo è però stata concessa la condizionale per due anni. Nella nota dell’istanza giudicante si precisa che le sanzioni sono state prese per «mancanza di ordine e disciplina all’interno ma anche all’esterno dello stadio di Wembley». La commissione dell’UEFA ha condotto l’inchiesta per tre mesi prima di prendere le decisioni.