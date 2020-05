Tre giorni di trepidazione, ma forse neanche troppa. Il destino dell’assemblea della Swiss Football League sembra già scritto. Resta però ancora un grosso punto di domanda, quello relativo all’ordine del giorno di una riunione che si terrà venerdì in un luogo segreto e con la partecipazione di un unico rappresentante per club. A nome del FC Lugano ci sarà il direttore generale Michele Campana.

«Per mille ragioni - penso a quelle sanitarie, a quelle legate alla condizione fisica e agli infortuni, ma anche al peso dei contratti che legano i giocatori ai club - sarebbe meglio chiudere il campionato. Tutti però sappiamo che, forse dal 20 di giugno, si proseguirà. Diciamo che ci sono 95 probabilità su 100 che la decisione sarà questa. L’ordine del giorno dell’assemblea, sarà comunque di importanza capitale. E, soprattutto, la sequenza dei temi da discutere e votare», afferma Campana.

In concreto, cosa si voterà? Argomenti separati o votazione in blocco? «Questo è ancora il grosso dilemma - prosegue il d.g. bianconero - . C’è il comitato della Lega e ci sono gli altri. Ci sono lotte intestine. Ognuno pensa ai propri interessi, magari dimenticandosi di tutelare la salute dei giocatori, come stiamo cercando di fare noi».

Lugano, Sion e Xamax sono contrari alla ripresa del campionato. Il Thun è un punto di domanda, gli altri club sembrano favorevoli. Cosa pensa al proposito il direttore generale dei bianconeri? «Sono preoccupato e anche un po’ amareggiato. Stiamo facendo di tutto per giocare pulito, indicando quali sono i rischi se si va avanti. Tutti dovrebbero informare se ci sono casi di giocatori testati positivi al tampone. Le politiche dei club però differiscono. Qualcuno ci ha anche fatto capire che noi stiamo cercando di mettere i bastoni tra le ruote per condizionare l’esito del voto della SFL. Non è così. La nostra preoccupazione principale è solo quella di garantire una ripresa senza ansie e tensioni».

Qual è a questo punto la speranza di Campana? «Se proprio si deve andare avanti, come temiamo, vorremmo che lo si facesse almeno in un modo sereno. Vediamo allora di portare a termine le 13 partite che ci mancano creando il minor danno possibile ai club. Che si assegni pure il titolo, ma che almeno non ci siano relegazioni. E, soprattutto, si cerchi di agevolare il logico passaggio a 12 squadre in Super League».

