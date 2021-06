C’è chi lo definisce il girone dei sogni. Altri preferiscono chiamarlo il gruppo della morte. Dipende da che prospettiva lo si guarda: certo è che con Francia, Portogallo, Germania e Ungheria lo spettacolo è assicurato. In campo, idealmente, scenderanno sei titoli Mondiali (i quattro dei tedeschi e i due dei francesi) e altrettanti trionfi continentali (tre della Germania, due della Francia e uno del Portogallo).

La sorpresa Benzema

La Francia gode dei favori del pronostico non solo per ciò che concerne il suo gruppo, ma anche e soprattutto per il successo finale. Già, chi sarà in grado di contrastare l’armata assemblata da Didier Deschamps? Il tecnico, dopo aver vinto da giocatore i Mondiali del 1998 e gli Europei del 2000, ha guidato i galletti al trionfo ai Campionati del mondo del 2018 in Russia. L’ex centrocampista della Juventus ha avuto l’imbarazzo della scelta e presenta una selezione ricca di classe e talento, dove si mescolano sapientemente esperienza ed entusiasmo.

Non è mancata la sorpresa: per l’attacco Deschamps ha richiamato Karim Benzema, sparito dai radar della nazionale dal 2015. «Siamo una Francia migliore, con lui», ha detto l’allenatore. È reduce da una grande stagione con il Real Madrid, Benzema: nella Liga ha realizzato ben 23 reti, ai quali bisogna aggiungere i 6 gol in Champions League.

Ma la Francia, ovviamente, non è solo Benzema. Ad una sperimentata solidità difensiva affianca un potenziale offensivo da urlo. A soli 22 anni, Kylian Mbappé è già diventato la stella più brillante della selezione transalpina. Ha classe da vendere, genio, dinamismo, velocità. E vede la porta come pochi: con il suo Paris Saint-Germain in stagione ha realizzato 42 reti tra campionato, Champions League e Coppa di Francia. E non è finita qui: Antoine Griezmann e N’Golo Kanté (fresco di trionfo in Champions League) sono leader a tutti gli effetti di questa Francia.

L’ultima volta di Jogi

Da parte sua la Germania cerca il riscatto dopo l’eliminazione in semifinale proprio per mano della Francia agli ultimi Europei e – soprattutto – dopo il fallimento ai Mondiali in Russia, dove per la prima volta nella storia non riuscì a superare la fase a gironi. Sarà l’ultimo ballo sulla panchina tedesca per Joachim Löw (in carica dal 2006), che al termine della manifestazione verrà sostituito da Hansi Flick, oramai ex tecnico del Bayern Monaco. Sogna un addio trionfale, Jogi, che conta sulla voglia di rivincita del gruppo. E difficilmente la Germania fallisce tre appuntamenti di fila. Löw ha deciso di richiamare i «veterani» Hummels e Thomas Müller, l’attacco con Gnabry, Havertz e Sané è di primissima qualità, ma gli eventuali successi della Germania passeranno dai piedi dei centrocampisti Ilkay Gündogan e – soprattutto – Toni Kroos, vero e proprio faro della Mannschaft.

Cristiano, come sempre

Campione in carica, il Portogallo proverà a bissare il successo ottenuto a sorpresa in Francia nel 2016. Sarà tutto fuorché una passeggiata, per i lusitani di Fernando Santos, il tecnico in carica dal 2014. Tutto – o quasi tutto – dipenderà come sempre dal rendimento di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse lusitano è reduce da una stagione da 36 reti con la maglia della Juventus tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa italiana. A supportarlo in fase offensiva Santos dovrebbe puntare su due elementi molto tecnici e creativi come Bernardo Silva del Manchester City e il 21.enne dell’Atletico Madrid, Joao Felix.

Con Kecskés e Holender, è un’Ungheria a tinte bianconere

Chissà cosa avranno pensato, gli ungheresi, durante il sorteggio dei gironi dell’Euro 2020. Certo è che, per i magiari, finire in un gruppo con Francia, Germania e Portogallo è stato tutto fuorché un regalo. Le possibilità di passare il turno sono insomma quasi nulle, a meno di una clamorosa controprestazione di una delle tre sfidanti. L’unica speranza è costituita dal fatto che la Puskas Arena di Budapest sarà l’unico stadio ad operare a piena capienza: oltre 67.000 spettatori che saranno quasi tutti ungheresi. I magiari giocheranno le prime due partite in casa, contro Portogallo e Francia. La terza sfida è in programma contro la Germania a Monaco di Baviera. C’è anche un po’ di Lugano, nella selezione ungherese: tra i convocati – ma né uno né l’altro dovrebbero far parte dell’undici titolare – ci sono anche Akos Kecskés (comunque sul piede di partenza da Cornaredo) e l’ex Filip Holender.

A guidare l’Ungheria a caccia di un exploit che pare impossibile c’è il 56.enne tecnico italiano Marco Rossi, in carica dal 2018. Già giocatore di Torino, Catanzaro, Brescia e Sampdoria, l’allenatore non può contare su elementi di classe mondiale. Il difensore e capitano del Lipsia, Willi Orban, oltre ad essere l’elemento di spicco della rosa, viene comunque considerato uno dei difensori più forti della Bundesliga. Davanti, invece, l’Ungheria si affida a Roland Sallai, autore di 8 reti in stagione con la maglia del Friburgo, pure nel massimo campionato tedesco. F.V.

