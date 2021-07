«Sarà una figura centrale nella rinascita del club»

Un tempo nobile del calcio transalpino e abituato ai piani alti della classifica, oggi il Bordeaux è una realtà in difficoltà. L’ultimo dei sei titoli nazionali conquistato dai Girondins risale ormai alla stagione 2008-2009. Da lì in poi, un lento e inesorabile declino fatto di lotte intestine, scelte societarie sbagliate e difficoltà economiche. Fino a una settimana fa, quando l’imprenditore spagnolo-lussemburghese Gérard López ha rilevato il club giunto dodicesimo lo scorso anno, salvandolo da una retrocessione a tavolino con l’intento di risollevarne le sorti. E la prima mossa dell’ex presidente del Lilla è stata la nomina di Vladimir Petkovic quale nuovo tecnico: «Per l’ex ct della Svizzera questa è un’ottima occasione - ci spiega il giornalista sportivo del quotidiano Sud Ouest, Vincent Romain -. López è una persona seria e un amante del calcio, che nel suo approdo a Bordeaux è riuscito a portare con sé Admar Lopes. L’ex direttore tecnico del Lilla e braccio destro del ds Luís Campos, è uno degli artefici che hanno allestito la squadra campione di Francia. Questo elemento, unito alle grandi ambizioni di López, non è da sottovalutare. Petkovic è stato scelto per un motivo ben preciso: diventare a sua volta una figura centrale nella rinascita del club, che aspira a investire parecchio per tornare a disputare le coppe europee entro i prossimi tre anni. Per farcela dovrà saper conquistare anche i tifosi: nonostante un decennio di sofferenze, quella girondina resta una piazza caldissima, con più di 20.000 spettatori a partita» chiosa Romain.