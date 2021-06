Ci siamo, l’attesa è quasi finita. Gli Europei di calcio stanno per cominciare. Il calcio d’inizio è in programma venerdì prossimo, all’Olimpico di Roma. Di fronte l’Italia padrona di casa e la Turchia. E proprio l’Olimpico sarà il teatro dell’attesissimo derby fra gli Azzurri e la Svizzera, il 16 giugno. Bene, anche perché allo stadio potrà esserci il pubblico. L’attuale situazione non consentirà di avere lo stadio pieno, ma una buona fetta di spettatori (ticinesi compresi) potrà accedere all’impianto. La Federcalcio italiana (FIGC) a tal proposito ha pubblicato una sorta di vademecum. Oltre al biglietto per la partita, beh, servirà una delle seguenti certificazioni:

- Certificazione di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, rilasciata da Autorità Sanitaria italiana. La validità è dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di 9 mesi dal giorno del completamento del ciclo vaccinale;

- Certificazione di avvenuta guarigione, rilasciata da Autorità Sanitaria italiana. La validità del certificato è di 6 mesi dalla data di fine isolamento (guarigione);

- Certificazione di negatività ad un test antigenico molecolare o rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 (redatta esclusivamente in lingua italiana o inglese) effettuato in data non antecedente le 48 ore dall’inizio della gara.

«Non sarà consentito l’accesso in assenza di una delle suddette certificazioni, o qualora le stesse risultassero incomplete o non conformi alle indicazioni fornite» fa sapere la stessa Federcalcio. Bene, anzi male. Perché, appunto, stando a quanto pubblicato dalla FIGC un ticinese che fosse guarito dal coronavirus o, ancora, che avesse in corpo il vaccino dovrebbe comunque mostrare un test molecolare o rapido negativo. E questo perché i certificati di guarigione o vaccinazione «accettati» sono esclusivamente quelli rilasciati «da Autorità Sanitaria italiana».

Detto delle certificazioni, allo stadio bisognerà presentarsi con passaporto o carta d’identità e bisognerà indossare costantemente la mascherina.

