Ennesimo capolavoro per l’Atalanta. In un Mestalla senza pubblico, causa emergenza coronavirus, i bergamaschi hanno difeso il 4-1 dell’andata conquistando così il biglietto per i quarti di Champions League. La sfida di ritorno contro il Valencia è finita 4-3. Standing ovation per Josip Ilicic, autore di tutte e quattro le reti per la squadra di Gasperini. Impressionante, davvero. Per la Dea si tratta di un’affermazione storica, anche se la citata emergenza rende tutto molto vago ed effimero. Nell’altra partita in programma, il Lipsia ha strapazzato il Tottenham di José Mourinho. Dopo l’1-0 conquistato a Londra, i tedeschi hanno esagerato concedendosi un secco 3-0. Da notare che questa partita era aperta al pubblico. Oltre 42 mila gli spettatori.