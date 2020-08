Finito a più riprese nell’occhio del ciclone per la gestione della ripartenza, Claudius Schäfer tira un primo sospiro di sollievo. Con la fine della stagione 2019-20 il CEO della Swiss Football League può quantomeno voltare pagina e concentrarsi sul campionato che verrà. «Se un anno fa mi avessero prospettato la situazione attuale avrei pensato a un film di fantascienza, un blockbuster hollywoodiano» ha dichiarato il dirigente alla SFR.

Mentre scorrono i titoli di coda sul titolo festeggiato dall’YB, la salvezza all’ultimo respiro del Sion e la relegazione dello Xamax, è dunque già tempo di pensare alla prossima sceneggiatura. Altro che pausa. In attesa di conoscere i verdetti dello spareggio tra Thun e Vaduz e della Coppa Svizzera, c’è già una data cerchiata in rosso sul calendario della Lega. «Vogliamo che la stagione 2020-21 possa scattare l’11 settembre con un numero maggiore di spettatori» ha sottolineato Schäfer. Di più. «Il nostro obiettivo è quello di avere stadi pieni. Lavoriamo duramente per raggiungere questo scopo» il pensiero espresso chiaramente dal CEO della Lega.