Il presidente della Swiss Football League, Heinrich Schifferle, viene processato oggi al Tribunale cantonale di Zurigo per amministrazione infedele, in un caso legato al suo vecchio datore di lavoro.

Le accuse della procura riguardano la posizione di Schifferle ai vertici di Siska Immobilien, azienda dalla quale nel 2014 è stato licenziato in tronco per essersi arricchito a spese della società. Nel 2019 è stato riconosciuto colpevole dal tribunale distrettuale di Winterthur (ZH) e condannato a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da 800 franchi, per un totale di 144’000 franchi.