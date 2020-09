Il campionato del Lugano comincerà domani, con l’impegno casalingo contro il Lucerna. Ma intanto Maurizio Jacobacci ha già incassato un bell’attestato di stima da parte del suo presidente. Già, Angelo Renzetti ha voluto spazzare il campo dai dubbi: il mister non si tocca ed eventuali critiche rivolte dal patron sono figlie del momento e, soprattutto, del fatto di essere «un tifoso». È ancora: «Ho tanta stima di Maurizio per quello che ha fatto. Sarei un folle se mi complicassi la vita da solo mettendo in discussione l’allenatore. Siamo umani, io in primis posso sbagliare o essere troppo vulcanico. Ma non mi sognerei mai di fare battaglia contro il tecnico come sottolinea certa stampa». Da parte sua, «Jaco» sottolinea il suo rapporto con il presidente: «Ci sentiamo almeno tre volte la settimana, non c’è nessun problema fra noi. Anzi. Concentriamoci su questo nuovo campionato. Abbiamo tutti una gran voglia di ben figurare anche se sabbiamo che ci aspetta una stagione complicata».