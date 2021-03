Se il Basilea perde la testa

Da diversi anni la cessione del FC Lugano fa da colonna sonora alle gesta sportive della squadra. Un ritornello che non sembra conoscere fine. Il presidente Angelo Renzetti, infatti, è sempre lì, solo al comando. Un po’ perché un’offerta seria e sostenibile non è mai arrivata, un po’ per l’attaccamento dello stesso patron bianconero alla società. Di più: la maggioranza dei tifosi si è affezionata a Renzetti, lo ritiene un dirigente capace e credibile e un suo eventuale passo indietro suscita più timori che sorrisi. Bene. Ora prendete questa situazione e rivoltatela come un calzino. Ed eccovi a Basilea, dove da mesi regnano scarsa trasparenza, lotte intestine e un pericoloso braccio di ferro tra il vertice del club e suoi più fedeli sostenitori. Nell’occhio del ciclone c’è Bernhard Burgener,...