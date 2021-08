Tutto bene? Non esattamente. Anzi. «Questa volta mi sento tranquillo. Ora tutto passa nella mani di Novoselskiy» ha infatti sottolineato il presidente. Ricordando, tra le righe, che di mezzo c’è un accordo. Quello che lo lega al socio di minoranza Leonid Novoselskiy. Nei suoi confronti, Renzetti, ha altresì esercitato una certa pressione. Meglio, parecchia pressione: «O fa vivere il Lugano o lo fa morire. Tocca a lui». Ahia. Non a caso, l’imprenditore russo - da noi contattato - ha sbottato. «Sono arrabbiatissimo. Quello di Renzetti assomiglia tanto a un ricatto. E io, mi dispiace, non mi faccio puntare la pistola alla tempia». Novoselskiy va oltre: «Angelo fa lo stratega. E cerca di scaricare su di me colpe sue. Sì, perché se il FC Lugano rischia di fallire la responsabilità non è di certo del sottoscritto. Ma di chi lo ha gestito, in modo poco accorto, negli ultimi dieci anni». Ahia bis. Il proprietario del 40% del pacchetto azionario è ovviamente a conoscenza delle trattative in corso. «Mercoledì sera è in programma un incontro con questi investitori. Ascolterò quello che hanno da dire. Io ascolto sempre. Una cosa deve però essere chiara: non ho alcuna fretta». E qui si torna all’intesa che vincola Angelo Renzetti a Leonid Novoselskiy. E viceversa. «C’è un contratto, molto chiaro, che deve essere rispettato. Un contratto che mi dà 30 giorni di tempo per analizzare delle eventuali offerte per l’acquisto del club e, se del caso, far valere un diritto di prelazione. Il problema? Angelo ha promosso delle discussioni solitarie con la controparte. Senza che questa mi abbia presentato uno straccio di documento, completo di dati e garanzie come necessario e appunto previsto dall’accordo condiviso con Angelo». Di qui la posizione prudente, per non dire ferma, di Novoselskiy: «Per me non è una questione finanziaria. Io ho a cuore un progetto, quello dello sviluppo del settore giovanile, nel quale ho investito tanto tempo e tanti soldi. Ecco: non ho alcuna intenzione di buttare via tutto questo. Men che meno, ripeto, con la pistola puntata alla tempia. Ascolterò cosa hanno da proporre queste persone. E poi, senza urgenza, valuterò cosa fare. Nel frattempo continuo a lavorare ad altre soluzioni, probabilmente più in linea con la mia visione». Insomma, a poco più di un mese dal pasticcio targato Thyago Rodrigo De Souza-Giammarco Valbusa, a Cornaredo è tornata a tirare aria pesante. Pesantissima.