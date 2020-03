Anche l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic lancia la sua campagna di solidarietà per dare una mano agli ospedali italiani duramente colpiti dall’emergenza coronavirus. E lo fa ovviamente a modo suo, sottolineando che «se il virus non va da Zlatan, Zlatan va dal virus». Qua link per aderire all’iniziativa

Su Instagram Ibra spiega: «L’Italia mi ha sempre dato tanto, e in questo momento drammatico devo e voglio fare qualcosa di concreto per aiutare un paese che amo. Insieme alle persone che lavorano con me abbiamo deciso di creare una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas e di sfruttare la mia visibilità per diffondere il messaggio a più persone possibile. Conto sulla generosità dei miei colleghi, di tutti gli sportivi professionisti e di chi ha voglia di dare un piccolo o grande contributo in base alle proprie possibilità, per dare un calcio a questo virus. La questione è seria e c’è bisogno di un aiuto che non consiste solamente in un video.