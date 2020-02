Mancheranno Obexer e Guidotti, verosimilmente anche Sabbatini e Bottani mentre Maric e Lavanchy sono in dubbio. Sì, il Lugano è incerottato e rischia davvero di avere pochissime alternative domenica contro lo Young Boys. «Ma gli alibi non servono» ammonisce Maurizio Jacobacci, allenatore sereno nonostante gli ultimi risultati. «Faremo la nostra partita. Magari con un assetto più difensivo del solito, anche se con il pallone fra i piedi dovremo essere propositivi. Faremo la nostra partita, dicevo, nella speranza di non ripetere gli errori commessi a Thun. Ero deluso, domenica scorsa, di quanto fatto in difesa. Ora ci aspetta una partita complicata, anche perché l’YB ha davvero tantissima qualità. Non credo che, vista l’accesa lotta al titolo con San Gallo e Basilea, i gialloneri avvertiranno pressioni particolari. Sono abituati a fare il loro gioco».