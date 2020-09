«Sarà un ambiente nordamericano». Così il presidente del Governo Norman Gobbi ha raffigurato le partite del futuro prossimo, sia per l’hockey sia per il calcio. Più che a catini traboccanti di tifo ed eccessi, da ottobre le piste e gli stadi svizzeri assomiglieranno insomma a dei salotti. Sì, rigore e compostezza diventeranno le parole d’ordine e - ne va della sicurezza di tutti - andranno a braccetto con le misure di protezione pattuite da club, leghe e Cantoni. Sorrisi e imprecazioni resteranno così celati dalle mascherine e ciascun seggiolino occupato si trasformerà in una sorta di sedia al ristorante, dove bere e mangiare in solitaria.

Represse, va da sé, saranno le emozioni. Ma anche le casse delle società viaggeranno verosimilmente con il freno a mano tirato. Colpa del pubblico limitato...