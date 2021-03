Sommer 4,5 La deviazione di Elvedi lo mette fuori causa in occasione delle rete bulgara. Ferma Kostadinov quando i fantasmi sono pronti a farsi vivi.

Mbabu 4 Spinge molto, è vero. Talvolta però si fa pizzicare fuori posizione. Convince solo in parte.

Freuler 4 Nel primo tempo un paio di recuperi gagliardi e il fraseggio che fa nascere il 3-0 di Shaqiri. Purtroppo macchia la sua prestazione con il passaggio inguardabile che manda in gol la Bulgaria.

Xhaka 4,5 Meno dominante del solito. In particolare nella ripresa, quando le sue geometrie servirebbero a riordinare idee e gioco. Rimane comunque il faro rossocrociato.

Vargas 4,5 Entra a partita in corso e lo fa bene, ridando profondità e pericolosità alla Nazionale.

Zakaria 4 Rivederlo in campo, dopo il brutto infortunio del 2020, è comunque una bella notizia.

Petkovic 4,5 La squadra rispetta alla perfezione le consegne della vigilia, segnando subito e gettando le basi per i primi, importanti tre punti della campagna mondiale. Nella ripresa, tuttavia, qualcosa non va per il verso giusto. Al netto di un avversario molto debole, il primo tempo dei suoi rasenta comunque la perfezione.