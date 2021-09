La Nazionale si è presentata a Windsor Park con quattro novità. Molte, sì. Yakin non ha recuperato solo Freuler, ma ha voluto puntare anche sulla freschezza di Vargas, Fassnacht e Zakaria. Peccato che a partire meglio, molto meglio, sia stata l’Irlanda del Nord. Spinta dal ruggito del suo pubblico, la selezione di Baraclough si è costruita un’occasione clamorosa già al nono minuto. Dopo - ovviamente - un lancio lungo dalle retrovie, letto malissimo da Akanji e sul quale si è gettato come un forsennato Lavery. L’attaccante dei padroni di casa ha bruciato pure Elvedi, ma solo davanti a Sommer ha sparato a lato. Che spavento. La Svizzera, comunque, non si è svegliata. E, anzi, ha continuato a denotare leggerezza e scarsa pulizia nei passaggi. A offrirle la chance di entrare in partita, è però stato Smith, ingenuo - poco dopo la mezz’ora - a cinturare in area Vargas, cercato da un traversone lunghissimo di Zakaria. Sul dischetto non si è presentato Rodriguez, giustiziere dei nordirlandesi nello spareggio del 2017 ma reduce da tre mancate trasformazioni. È toccato a Seferovic, il cui tentativo è però stato inguardabile. Una ciabattata, intuita facilmente da Peacock-Farell e accolta come un giro di pinte gratis dai tifosi. Prima della pausa - e nonostante lo choc dagli undici metri -, i rossocrociati hanno guadagnato ulteriori metri. Eccetto a un tocco troppo molle di Akanji, ritrovatosi liberissimo sul secondo palo, gli ospiti non hanno comunque impensierito l’estremo difensore della «Green and White Army». Uscita tra gli applausi dei 16.000 del Windsor Park.