Questa sera allo Stade de Gèneve, contro l’Irlanda del Nord, la Svizzera si giocherà una fetta importante delle proprie chance di qualificazione ai Mondiali del 2022. Uscire dal campo senza una vittoria, significherebbe quasi certamente dire addio al primo posto del girone – in favore dell’Italia –, con il rischio inoltre di farsi risucchiare in un’inattesa lotta per la seconda piazza proprio contro la Green & White Army.

Ma c’è di più. Reduci da due partite senza segnare reti, gli uomini di Murat Yakin - nella città di Calvino - se la vedranno anche con la storia. Sì, perché per andare ripescare l’ultima in cui la nazionale rossocrociata ha vissuto una striscia di tre partite consecutive senza segnare reti, bisogna tornare indietro addirittura di 7 anni. Più precisamente a cavallo tra l’estate e l’autunno del 2014, periodo in cui la selezione elvetica si congedò da Ottmar Hitzfeld dopo il Mondiale brasiliano, per entrare ufficialmente nell’era di Vladimir Petkovic.

Le tre partite “incriminate”, in cui la Svizzera non riuscì a infilare neanche un pallone in fondo al sacco sono le seguenti: gli ottavi di finale della Coppa del Mondo contro l’Argentina (1-0) e le prime due sfide delle qualificazioni a Euro 2016 contro Inghilterra (2-0) e Slovenia (1-0).

Anche in quel caso, la “Nati” stava attraversando una fase di transizione, con un avvicendamento in panchina avvenuto da poco e il conseguente adattamento ai dettami del nuovo commissario tecnico. Murat Yakin, che questa responsabilità l’ha assunta soltanto da pochi mesi, questa sera si affiderà in particolar modo ai rientranti Xherdan Shaqiri e Breel Embolo. Per continuare a sperare di staccare un biglietto per il Qatar senza passare dagli insidiosi spareggi, ma anche per evitare che la storia si ripeta.

