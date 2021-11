Domenica aveva lanciato una bottiglia in campo, colpendo alla testa Dimitri Payet e causando la sospensione della partita di Ligue 1 fra Olympique Lione e Marsiglia. Ora, l’autore del gesto è stato condannato a sei mesi di prigione con la condizionale. Il tribunale ha aggiunto tre anni di condizionale. All’uomo verrà inoltre negato l’accesso allo stadio del Lione per i prossimi cinque anni. Il procuratore Beatrice Moure aveva chiesto sei mesi di reclusione.

Il tifoso-lanciatore è stato condannato per «violenza deliberata con un’arma». Dovrà corrispondere un indennizzo simbolico di un euro, rivendicato da Payet, dall’Olympique Marsiglia e dalla Lega calcio francese. Wilfried Serriere, 32 anni, dal canto suo non è riuscito a fornire una spiegazione del gesto: «Non so cosa sia successo nella mia testa, l’euforia, non lo so». Tifoso del Lione da quindici anni ma fuori da qualsiasi gruppo organizzato, ha aggiunto di essersi scusato con il giocatore e indicato di non aver mirato alla sua testa.