La Nazionale riabbraccia il Ticino. Come nel 2008. O ancora il 2016 e 2018. Nel primo pomeriggio di lunedì, i rossocrociati hanno preso possesso dell’Hotel Villa Sassa a Lugano, oramai fidato quartier generale. Gli elvetici sono arrivati alla spicciolata, senza bolidi e nemmeno fidanzate. Il tempo per scaricare valigie cariche di speranza e, alzando gli occhi, ritrovare i riferimenti del panorama luganese. Sì, la testa sembra già proiettata alla partitissima di venerdì, contro l’Italia, all’Olimpico di Roma. Gli uomini di Murat Yakin si avvicineranno al crocevia delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 con tre allenamenti a Cornaredo. Il primo nel tardo pomeriggio, alle 17, aperto al pubblico, così come i tifosi potranno seguire da vicino Sommer e compagni domani, alle 11. L’unica seduta intima, senza spettatori, è per contro in agenda mercoledì mattina, prima della partenza per la capitale italiana.