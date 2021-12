Sarà un Lugano affamato come non mai, desideroso di chiudere l’andata in bellezza, quello che domenica pomeriggio affronterà lo Young Boys. Un Lugano, tuttavia, orfano di Mattia Bottani. Il numero dieci e grimaldello della formazione guidata da Mattia Croci-Torti: «Purtroppo ha subito una distorsione alla caviglia. Al 99% non ci sarà. Ed è un peccato, perché ero convinto che fosse la sua partita. L’YB è una squadra dominante, lo si è visto anche mercoledì contro il Basilea. Di spazi, per ripartire in contropiede, ne lascia però puntualmente. Ecco, Bottani in queste circostanze avrebbe potuto fare parecchio male all’avversario. Va da sé, ho dovuto rivedere i miei piani». Anche in porta? «Giocherà chi sta meglio. Ho le idee in chiaro, ma non l’ho ancora comunicato ai ragazzi». Le quotazioni di Saipi, comunque, sembrano al rialzo. Con tutte le conseguenze del caso per Baumann. A far sorridere il «Crus», perlomeno, è il rientro di Zan Celar, attaccante di riferimento dei bianconeri: «Ho sensazioni molto positive sul suo conto» conferma il tecnico. Prima di lanciare definitivamente la sfida che vale il 3. posto a Natale: «Non ci nascondiamo. 30 punti non ci bastano. Siamo sopra lo Young Boys. Meritatamente. Così come abbiamo meritato il loro rispetto in questi mesi. Cavalcare il loro nervosismo? La verità è che contro i gialloneri è possibile vincere solo se sapremo far pendere gli episodi dalla nostra parte. Per questo motivo, la gara è stata preparata nei minimi dettagli sul piano difensivo». Al proposito, la settimana di avvicinamento al match è stata accompagnata da sentimenti contrastanti: «Inutile spingere fisicamente, era importante ricaricare le batterie, lavorare sulle nostre consapevolezze e rimanere positivi» spiega Croci-Torti. Che, proprio per questa ragione, ha accantonato Lungoyi e Monzialo: «La negatività non era la benvenuta in questi giorni». L’allenatore del Lugano - privo anche di Facchinetti sulla sinistra - dovrà plasmare una grande prova d’assieme per non cedere all’YB. «Prometto solo una cosa: a Cornaredo vogliamo scatenare l’inferno».