Impegno casalingo per il Lugano di Mattia Croci-Torti. I bianconeri, reduci dalla sconfitta rimediata in settimana contro lo Young Boys, questo pomeriggio ospitano il Sion a Cornaredo. Per l’occasione il «Crus» dovrà fare a meno dell’acciaccato Celar, ridisegnando il proprio attacco.