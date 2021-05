Seoane alla guida del Bayer Leverkusen

(Aggiornato alle 14.40) Gerardo Seoane non sarà l’allenatore dello Young Boys nella prossima stagione. Diversi media tedeschi riferiscono che il 42.enne lucernese è stato ingaggiato dal Bayer Leverkusen, 6. nella Bundelliga. Seoane ha firmato un contratto di tre anni con la formazione che nella prossima stagione giocherà l’Europa League. La notizia non è ancora stata confermata dai due club. Arrivato a Berna nell’estate del 2018 per sostituire Adi Hütter, Seoane ha guidato lo Young Boys a tre titoli nazionali e ad una Coppa Svizzera (2020). «Capiamo la scelta del tecnico ed eravamo al corrente del suo possibile trasferimento in Germania», ha detto Christoph Spycher, direttore tecnico della squadra della Capitale. «Parto da Berna con sentimenti contrastanti - ha detto invece Seoane - : da una parte mi piange il cuore di lasciare lo YB, dall’altra mi rallegro della nuova avventura che mi aspetta a Leverkusen».