Akanji 3,5 A tratti distratto, a tratti impreciso. Sbaglia diversi appoggi e in un paio di circostanze perde il suo uomo. Come al 9’, quando Lavery ci grazia.

Elvedi 4 Come il compagno di reparto, si fa cogliere fuori posizione in una o due occasioni. Per il resto gestisce senza affanni.