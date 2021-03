Si dice che, dopo un grosso spavento, una persona impara ad assaporare di più la vita. I fiori hanno un profumo più intenso, il cibo acquista tutt’altro sapore... Insomma, qualcosa del genere. Chissà se in casa Lugano, dopo le tensioni e le paure accumulate nelle ultime settimane, giocatori e staff tecnico stanno ora vivendo sensazioni simili. Il dato certo è che dalle parti di Cornaredo, dopo la vittoria scaccia-crisi del Tourbillon, è tornato il sereno. Con però una sfumatura differente rispetto al passato: maggiore consapevolezza. «Quanto accaduto nelle ultime settimane deve servirci da lezione – afferma Mattia Bottani –. Ora va meglio, ma non dobbiamo dimenticare le difficoltà che abbiamo vissuto. Anzi, dobbiamo apprendere da esse. Prendiamo ad esempio il match di Sion: ad inizio partita siamo scesi in campo con un po’ di timore. Eravamo contratti e impauriti. Nelle prossime partite – già domenica contro lo Zurigo – dovremo avere un altro approccio».

Sapere come uscirne

Imparare per crescere, facendo tesoro dell’esperienza. Un concetto non nuovo allo stesso Mattia Bottani, ma anche ad altri elementi del gruppo bianconero. Che prima della sfida in terra vallesana si è confrontato, per cercare di trovare al proprio interno la forza per riemergere: «Noi giocatori parliamo costantemente – prosegue l’attaccante ticinese –. Sapevamo che il match di Sion avrebbe funto da crocevia per la nostra stagione. Però, in fondo, a Lugano abbiamo trascorso periodi anche peggiori. Personalmente ricordo di averne vissuti alcuni. Lo stesso vale per altri compagni che sono a Cornaredo da più anni, come Sabbatini. Per questo motivo abbiamo cercato di tranquillizzare il resto del gruppo, facendogli capire che la situazione era sì seria, ma non grave. E sono convinto che questo, nonostante il nervosismo iniziale nel match di giovedì, alla fine abbia pagato».

Nuovi e vecchi leader

A pagare è stato inoltre l’atteso rientro di alcuni importanti leader. Maric in difesa, Custodio a centrocampo e Mattia Bottani in attacco. Sì, il «Pibe» – che al Tourbillon ha messo a segno la sua quinta rete stagionale – è ormai a tutti gli effetti uno degli uomini forti della squadra di Jacobacci. Se non nello spogliatoio, quantomeno in campo: «Ormai ho trent’anni, ho raggiunto una certa maturità – analizza il «Botta» –. Cerco di essere un esempio per i giovani, dimostrando con i fatti qual è l’atteggiamento che ci serve. Uno scatto o un contrasto in più, quel metro extra per andare a pressare. Sono piccole cose che volendo potrei anche evitare, ma che al termine dell’incontro possono fare la differenza».

A Sion i bianconeri hanno ritrovato anche un altro leader, per natura piuttosto silenzioso. Parliamo ovviamente di Alexander Gerndt, scivolato nelle gerarchie del reparto avanzato dopo l’arrivo di Abubakar, ma ripescato dal cilindro per la sfida più importante di tutte: «Volevo dargli una possibilità e fargli capire quanto sia ancora importante per questo gruppo – spiega Maurizio Jacobacci –. Ha accettato la panchina, ma noi abbiamo bisogno di lui e questo Alex lo ha capito. Per noi resta un elemento fondamentale».

In cerca del bis

Superato l’ostacolo più delicato della stagione, oggi il Lugano si è subito rimesso a lavorare a testa bassa. Domenica a Cornaredo arriverà infatti lo Zurigo, reduce da due k.o. consecutivi e scavalcato in graduatoria proprio dalla squadra bianconera. L’obiettivo è dare continuità alla vittoria di Sion: «Ci attende un match complicato, ma vogliamo lasciare il campo con i tre punti, senza accontentarci – conclude Jacobacci –. Deve essere questa la nostra mentalità. Loro si chiuderanno molto bene, starà dunque a noi trovare la chiave giusta per aprirci un varco».

