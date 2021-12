Paolo Tramezzani può tirare un sospiro di sollievo. Il suo record di vittorie consecutive con il Lugano in Super League è salvo. Non sappiamo per quanto. Il tecnico del Sion, prossimo avversario dei bianconeri, stasera era presente al Wankdorf. Il taccuino aperto, pronto a raccogliere i suggerimenti del campo. E, immaginiamo, le note marcate nel primo tempo sono state parecchie, accompagnate da diversi punti esclamativi. Sì, perché i bianconeri hanno irretito e fatto vedere ulteriori fantasmi allo Young Boys. Tenuto in scacco e, anzi, finito persino sotto nel punteggio dopo la perla di Lovric su punizione. Una base solida, sulla quale provare a costruire l’ennesimo capolavoro. Il quinto consecutivo, appunto. La fuga di Bottani e compagni, tuttavia, si è interrotta bruscamente al sessantesimo....