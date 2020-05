Sorrisi (a distanza) e tanta voglia di ricominciare, nonostante tutto. Il Football Club Lugano è tornato ad allenarsi sui campi laterali di Cornaredo, nell’attesa di capire se la stagione potrà ripartire. La zona, blindatissima, era popolata solamente da giocatori, staff e giornalisti, con questi ultimi tenuti per precauzione lontano dal rettangolo verde. All’entrata, disinfettante per tutti e nominativi della stampa registrati per l’eventuale tracciamento, oltre al controllo della temperatura. Nonostante tutto, dicevamo, i sorrisi non sono mancati. E nemmeno la voglia di sudare. Ventuno i giocatori presenti. Gli assenti: Sasere bloccato in Nigeria, Sulmoni reduce da un intervento chirurgico, Janga e Rodriguez che si allenano a parte, Daprelà, Baumann e Obexer toccati dalle misure di protezione.