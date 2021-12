I timori della vigilia si sono rivelati fondati. I tifosi dello Young Boys non si sono fatti influenzare dalla chiusura dei settori ospiti decisa dalla Swiss Football League per ragioni sanitarie. E così, a Cornaredo, si sono presentati in circa 150. Occupando parte della tribuna Monte Brè, rigorosamente in piedi. Un coro dopo l’altro. Scene già viste, a Ginevra, Losanna e Berna. Certo, l’assenza di particolari separazioni tra il gruppo di ultras dell’YB e gli spettatori bianconeri fa riflettere. E conferma le lacune, palesi, della strategia adottata dalla Lega.