La Super League riprenderà sabato 20 giugno a porte chiuse. Il primo match di Challenge è invece previsto il 19 giugno. I club potranno disputare delle amichevoli a partire dal 6 giugno. Come accade già in Germania, le squadre avranno a disposizione cinque sostituzioni invece di tre.

Come noto, i campionati si sono fermati lo scorso 23 febbraio a causa del coronavirus. Restano tredici giornate per concludere la stagione.

Quanto al mercato, conformemente all’articolo 6 del regolamento FIFA riguardante il trasferimento dei calciatori, la qualificazione e l’utilizzo di nuovi giocatori non sarà autorizzato prima della fine del campionato in corso. Né per i trasferimenti nazionali né per quelli internazionali. Sarà possibile qualificare e schierare nuovi giocatori solo in casi eccezionali, ad esempio qualora un calciatore si fosse visto sciogliere il contratto a causa della COVID-19.