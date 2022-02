Adesso il trasferimento è ufficiale: Xherdan Shaqiri lascia l’Olympique Lione con effetto immediato per proseguire la sua carriera con i Chicago Fire di Joe Mansueto (nuovo proprietario dell’FC Lugano) nel campionato nordamericano della Major League Soccer (MLS). Il basilese ha firmato per tre anni. Dopo Bayern Monaco, Inter, Stoke City, Liverpool e Lione, per XS si tratta del sesto club estero da quando ha lasciato la Svizzera nel 2012. Per assicurarsi il fantasista rossocrociato il club statunitense ha pagato otto milioni di dollari a quello francese. La nuova squadra di Xherdan si trova attualmente in Florida per preparare la nuova stagione. Il primo incontro del campionato è previsto il 26 febbraio contro l’Inter Miami.