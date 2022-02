Che Xherdan Shaqiri e l’Olympique Lione fossero in rotta di collisione, era ormai noto già da diverse settimane. L’amore tra il folletto della Nazionale di Murat Yakin e il club francese, non è infatti mai sbocciato. Approdato in Ligue 1 la scorsa estate dopo diverse stagioni trascorse in Premier League, il 30.enne non è fin qui riuscito a scalare le gerarchie del tecnico olandese Peter Bosz. E, va da sé, tantomeno a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella sua nuova squadra.

Visti i presupposti, nel corso del mercato invernale si sono susseguite diverse voci su una sua possibile partenza anticipata, nonostante un pesante contratto - con uno stipendio di circa 350.000 euro al mese - valido fino al 2024. Nessun rumor, però, era mai parso davvero fondato. Tanto che, vista pure l’ottima prestazione fornita martedì scorso contro il Marsiglia - condita da un gol e un assist - una sua permanenza in Francia pareva ormai quasi assodata. E invece in serata il Blick ha sganciato la bomba: i Chicago Fire di Joe Mansueto - proprietario anche del Lugano - stanno provando ad accaparrarsi i servigi dell’ex Liverpool, con l’intento di farlo approdare in Major League Soccer (MLS).

«XS» non giocherà a Monaco

Una trattativa che il Lione ha poi confermato, tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito del club. L’Olympique, nel suo scritto, non menziona direttamente la franchigia dell’Illinois, ma annuncia di «aver accolto la richiesta avanzata da Shaqiri di poter iniziare le discussioni con una società della MLS, nell’ambito di un futuro trasferimento». Il comunicato prosegue poi sottolineando che «di conseguenza l’elvetico non ha preso parte all’ultima sessione di allenamento e non sarà incluso nella squadra che si recherà a Monaco per la sfida del weekend».

Georg Heitz la figura chiave

A far pendere l’ago della bilancia, rivelandosi decisivo per il passaggio oltreoceano di «XS», potrebbe essere Georg Heitz. Il direttore sportivo dei Chicago Fire - nonché membro del consiglio d’amministrazione del Lugano - ha infatti un legame molto stretto con il rossocrociato, coltivato negli anni in cui entrambi si trovavano al Basilea. La finestra dei trasferimenti, in MLS, si chiuderà il prossimo 4 maggio. Il club di Mansueto vorrebbe però concludere l’affare nei prossimi giorni, così da poter contare sull’apporto di Shaqiri già dal 26 febbraio, nel debutto stagionale contro l’Inter Miami.

