E così, Xherdan Shaqiri ha il coronavirus . Succede. Basti pensare a quanto successo nelle ultime settimane in Italia. L’Associazione svizzera di football, nonostante una certa apprensione, prova a guardare avanti. «Le autorità sanitarie e l’UEFA chiariranno come proseguire» afferma il medico della Nazionale Martin Maleck, catapultato assieme a Vladimir Petkovic e Fabian Schär nella conferenza stampa della vigilia. Già, ma Svizzera-Croazia domani si giocherà come da programma? «Tutti gli altri giocatori testati sono risultati negativi, da protocollo le nostre attività possono proseguire come previsto e, dunque, la partita potrà avere luogo».

Come noto, l’UEFA richiede continui e ripetuti test in occasione delle finestre per le squadre nazionali. «Le prossime tornate di test sono previste venerdì e poi ancora lunedì» prosegue Maleck. «Per motivi di sicurezza, abbiamo tuttavia deciso di sottoporre i nostri giocatori e il nostro staff ad un altro test, domani. Shaqiri, dal canto suo, è in isolamento ma sta bene. È asintomatico. Se ha avuto contatti prolungati con gli altri? La questione è esattamente quella. Non se li ha avuti, ma per quanto a lungo. Noi, in ogni caso, ci siamo sempre attenuti alle linee guida».