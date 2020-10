Alla vigilia di Spagna-Svizzera, partita valida per la Nations League, una delle domande più importanti riguarda la possibilità di impiegare o meno Xherdan Shaqiri. Positivo al coronavirus ad inizio ritiro, poi negativo, il giocatore è partito alla volta di Madrid e domani, per l’UEFA e le autorità elvetiche, può regolarmente scendere in campo. L’ultima parola spettava però alle autorità sanitarie spagnole. L’Associazione svizzera di football, in attesa di una risposta, spera di poter tirare un sospiro di sollievo. SRF aveva spiegato che Shaqiri aveva ricevuto l’okay definitivo anche dalla Spagna ma, come comunicato inizialmente dalla Federazione elvetica, in realtà dalle autorità sanitarie iberiche non è ancora arrivato nulla.