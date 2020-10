Prima della comunicazione sulla positività, il 29.enne basilese aveva appena chiarito di essere rimasto al Liverpool. «I media hanno scritto molto. Ho un contratto a lungo termine con il Liverpool», ha detto Shaqiri in un’intervista all’ASF sulle voci di una possibile partenza dal club inglese. «Mi sento davvero bene. Abbiamo una squadra molto buona e in futuro voglio stabilirmi lì e aiutarli quando avrò tempo di giocare». Shaqiri veste la maglia rossa dall’estate 2018, ha giocato 42 partite in toto o in parte e ha segnato 8 gol.

Dopo una lunga pausa forzata per infortuni, il basilese, che proprio questa mattina, in un video, esprimeva la propria soddisfazione per il ritorno in campo, spera ancora che si apra una porta. Durante le prime quattro partite di Premier League della stagione, l’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp non lo ha mai chiamato. Questa infezione da Covid-19 non faciliterà il suo ritorno al livello più alto.