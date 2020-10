(Aggiornato alle 22.58) - Ci siamo. Xherdan Shaqiri, domani sera, potrà affrontare la Spagna assieme ai suoi compagni di squadra. Positivo al coronavirus lunedì, il fantasista del Liverpool era risultato negativo ad un secondo tampone e, in seguito ad un esame sierologico, considerato non contagioso. Ergo, le autorità svizzere gli avevano permesso di aggregarsi nuovamente al gruppo mentre l’UEFA aveva dato via libera per un suo impiego sabato sera a Madrid. Mancava, però, l’okay delle autorità sanitarie spagnole. Il nullaosta è finalmente arrivato, dopo che il test del tampone cui si è sottoposto Shaqiri venerdì in giornata - come da protocollo UEFA - ha dato nuovamente esito negativo.