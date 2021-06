Sommer 5,5 La nascita di Nayla gli mette le ali. Compie almeno quattro interventi decisivi, che non fanno sbandare la squadra al momento sbagliato.

Elvedi 4,5 Müldür è un brutto cliente. E in un paio di circostanze, infatti, Nico va in difficoltà. Talento ed esperienza gli permettono comunque di limitare i danni.

Rodriguez 4,5 Meglio, molto meglio nei tre di difesa. Le sue qualità tecniche sono preziose, a immagine del 3-1 che nasce da una sua intuizione in uscita.

Widmer 4,5 Partita di sostanza per il laterale del Basilea, infine preferito a Mbabu. Spinge con profitto soprattutto nel primo tempo.

Xhaka 5 A conti fatti, l’atteggiamento (aggressivo) non è tanto diverso da quello mostrato con l’Italia. Ma a questo giro il capitano mette in campo tutt’altra qualità, sfruttando finalmente la giocata in verticale.