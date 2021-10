Una miriade di microfoni, taccuini e telecamere. E dietro, con il suo inconfondibile sorriso sornione, Xherdan Shaqiri. Sì, «XS» è l’uomo del momento in casa rossocrociata. Sulle sue spalle poggia il peso di una selezione intera. Sul suo braccio, contro Irlanda del Nord e Lituania, spiccherà invece la fascia di capitano ereditata da Granit Xhaka. In assenza del centrocampista dell’Arsenal, sarà lui a dover mostrare la via alla squadra di Murat Yakin: «Ci sono sempre grandi aspettative nei miei confronti, sia da parte dei media, sia dai tifosi - afferma il diretto interessato -. Questo mi dà la carica, mi spinge a voler fare ancora meglio. Lo stesso vale per la fascia di capitano, che per me è motivo di grande orgoglio. Però non sono solo, so di poter contare sull’aiuto di un bellissimo gruppo...