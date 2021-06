Si è spento nella notte a Torino, a causa di un’insufficienza cardiaca, Giampiero Boniperti. ne ha dato notizia la famiglia all’ANSA. Prima bandiera come calciatore e poi dirigente, era presidente onorario della Juventus. Boniperti negli ultimi anni si era ritirato a vita privata. Il prossimo 4 luglio avrebbe compiuto 93 anni. I funerali, per volere della famiglia, si terranno nei prossimi giorni in forma privata.

«Alla Juve posso fare solo un augurio: continuare a vincere perché, come sapete, rimane sempre l’unica cosa che conta...», aveva raccontato Boniperti all’ANSA, tramite una lettera scritta di suo pugno per i suoi novant’anni. Lla frase, «vincere non è importante, è l’unica cosa che conta» è il marchio della Juventus, allo stesso tempo un invito e un monito per chi indossa la maglia bianconera.