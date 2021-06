«Christian se n’era andato, era praticamente morto». Martin Boesen, il responsabile medico della Danimarca, è tornato a parlare all’indomani del malore occorso a Christian Eriksen. «Era in arresto cardiaco» spiega il dottore in una conferenza stampa indetta dalla Federcalcio danese. «Non so come abbiamo fatto a rimetterlo al mondo, è accaduto tutto in maniera veloce. Io non sono un cardiologo, non posso scendere nei dettagli, per quello ci sono gli specialisti, esperti della materia».

E ancora: «Nessuno di noi sa ancora cosa è successo effettivamente a Christian. È per questo che è ancora in ospedale». Qualche dettaglio, tuttavia, Boesen l’ha condiviso: «Ho parlato con Christian, le sue condizioni restano stabili. È sveglio, risponde in maniera precisa e chiara, il cuore ha ripreso regolarmente. Ora dovrà essere sottoposto a ulteriori esami, ma i test che sono stati fatti finora vanno bene. Sì, ha avuto un arresto cardiaco, è stata importante la velocità dei soccorsi».

Oltre a Boesen, in conferenza stampa hanno parlato anche Jesper Möller, il numero uno della Federazione, e il commissario tecnico Kasper Hjulmand. Entrambi ancora visibilmente scossi. Soprattutto nel ricordare la videochiamata con Eriksen avuta in mattinata: «Loabbiamo visto sorridente» ha detto Möller. «I giocatori hanno parlato con Christian, è di buon umore. È stato un enorme sollievo per i giocatori». Quindi è stato il turno di Hjulmand: «Vedere il suo sorriso mi ha riempito di gioia, fa una gran differenza, significa che posso sedermi qui in conferenza e parlare. È stato lui a chiederci: ‘‘Come state? Io sono pronto per allenarmi, ragazzi’’. Si preoccupa prima degli altri che di se stesso, è il suo modo di fare. Per noi è stato importantissimo parlarci, anche per cancellare le ultime immagini che avevamo di lui. La nostra squadra ha avuto bisogno di un sostegno psicologico, sia ieri sia stamattina».

In Danimarca, ma non solo, si è discusso molto sulla decisione di riprendere a giocare. «È stata una decisione difficile – ha detto il commissario tecnico -. Se mi guardo indietro, avrei potuto fare le cose diversamente, forse non è stato giusto tornare in campo. Mi sento quasi la coscienza sporca per aver visto i miei di nuovo in campo. Ma la verità è che, se fossimo tornati in hotel, nessuno di noi avrebbe dormito. Da domani proveremo ad allenarci, proveremo a giocare, a fare del nostro meglio. Ma la cosa più importante è stato veder Christian, la sua faccia, la sua espressione, i suoi occhi».

