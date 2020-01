Sì, la Svizzera andrà in Qatar

Ora è ufficiale: la nazionale svizzera disputerà un torneo amichevole in Qatar alla fine di marzo. Assieme agli elvetici ci saranno la Croazia, il Belgio e il portogallo. Una prima conferma è arrivata dai media belgi, i quali hanno annunciato il test fra i Diavoli Rossi e, appunto, la Svizzera. Raggiunto al telefono dai colleghi de «Le Matin», il direttore delle squadre nazionali rossocrociate Pierluigi Tami ha confermato l’informazione: «È corretto, la Svizzera sfiderà il Belgio il prossimo lunedì 30 marzo. Prima, giovedì 26, affronteremo la Croazia. Posso quindi confermare che andremo in Qatar».

Sul ritiro qatariota c’era parecchia incertezza, considerando la situazione politica della regione. In particolare, l’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani da parte degli americani aveva provocato un’escalation delle tensioni in Medio Oriente ad inizio anno. Lo scorso 7 gennaio, il presidente dell’Associazione svizzera di football (ASF) Dominique Blanc aveva preso tempo. «Per adesso monitoriamo la situazione, non abbiamo ricevuto notizie negative dalla FIFA per cui i nostri piani rimangono in piedi».