È fatta. E l’attesa, in fondo, è stata breve. Dopo il successo dell’Austria sull’Ucraina nel gruppo C, in serata sono arrivati due risultati ideali per la Svizzera nel gruppo B: la Danimarca, a Copenhagen, ha nettamente sconfitto la Russia (4-1) mentre a San Pietroburgo il Belgio ha superato la Finlandia (2-0). I danesi, trascinati da un pubblico caldissimo, hanno fatto la differenza con Damsgaard, Poulsen, Christensen e Maehle. Di Dzyuba, su rigore, l’unica rete russa. Il Belgio, per contro, ha vinto con un’autorete di Hradecky e un gol di Lukaku. La classifica finale del gruppo C, quindi, dice Belgio primo con 9 punti, Danimarca seconda a quota 3, poi Finlandia e Russia pure loro a quota 3.