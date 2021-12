Calcio

A San Gallo è arrivato il sesto risultato utile in sette gare, ma il Lugano sa bene di aver gettato alle ortiche un’ottima chance per vincere ancora - L’errore di Noam Baumann pesa e pone Mattia Croci-Torti di fronte a un bivio: contro l’YB è preferibile rischiare Sebastian Osigwe anche se non al meglio?