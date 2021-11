Sì, sarà Okafor a guidare l’attacco della Svizzera contro l’Italia

Olimpico, ancora tu. No, non ci siamo scordati di te. Come potremmo? Da quelle tre sberle, di inizio estate, sono trascorsi solo cinque mesi. Italia-Svizzera, questa sera, ha però un altro senso. Tende a un altro obiettivo. Non l’Europeo, ma la qualificazione ai Mondiali 2022. Il passato è passato. Conta il qui e ora. A Roma, la selezione di Murat Yakin contro quella di Roberto Mancini. In palio un biglietto per il Qatar, o quantomeno un diritto di prelazione. Le formazioni sono note da pochi minuti. E, come previsto, presentano alcune importanti novità in casa rossocrociata. Oddio, nel corso della settimane le sue quotazioni sono cresciute esponenzialmente. SIno alla conferma della distinta ufficiale. Sarà Noah Okafor, il 21.enne del Salisburgo, a guidare l’attacco elvetico. Dietro a lui un terzetto: Steffen, Vargas e capitan Shaqiri. Yakin, dunque, ha deciso di giocarsela senza una prima punta di ruolo e un centrocampo a due. In mediana, infatti, giostreranno Zakaria e Freuler. Nessuna sorpresa per contro in difesa, dove Schär non dovrà far rimpiangere la solidità di Elvedi. «Non possiamo difenderci e basta, sarebbe fatale» ha dichiarato «Muri» alla vigilia. Il 4-2-3-1 disegnato lo suggerisce a sua volta. Anche se, in fase di non possesso palla, potrebbe facilmente trasformarsi in un 4-4-1-1. Si inizia alle 20.45. Per dimenticare il 16 giugno, certo, ma soprattutto per firmare un’impresa storica e di dimensione mondiale.