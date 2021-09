Sulla bandiera dell’Irlanda del Nord spicca una mano rossa. La mano rossa dell’Ulster, simbolo della provincia e in precedenza emblema della dinastia degli O’Neill, fra le più influenti della storia locale. La leggenda narra che per motivare i propri guerrieri a prendere il controllo della regione, il capo clan – avvicinandosi in barca alla costa - fece una promessa: il territorio sarebbe appartenuto al primo che vi avesse posto la mano destra. Ebbene, uno degli uomini più ambiziosi della compagnia si tagliò la sua, per poi gettarla – insanguinata - sulla riva. La mano rossa dell’Ulster, appunto.

Già, anche per la Nazionale svizzera, Belfast dovrà essere terra di conquista. E per riuscirci il commissario tecnico Murat Yakin sarà chiamato a galvanizzare la propria truppa, potenzialmente appagata dal pareggio contro l’Italia campione d’Europa. No, al Windsor Park – domani sera – non sarà una passeggiata. «Ma siamo coscienti di essere favoriti e vogliamo legittimare questo ruolo sul campo» assicura l’allenatore.

Torna Remo Freuler

Per fermare gli Azzurri, domenica al St. Jakob, i rossocrociati hanno dato tanto. «È stata una partita esigente sotto più punti di vista, soprattutto fisico» conferma Yakin. «L’organizzazione difensiva della squadra è stata molto buona, così come l’intensità portata sul terreno di gioco». Bene. Contro la «White and Green Army» la Svizzera non potrà tuttavia esaltarsi in trincea. «A Basilea le transizioni offensive non sono state ottimali» spiega il ct, spostando il discorso sul reparto chiamato a migliorare. «Affronteremo un avversario diverso dall’Italia, che attua un altro sistema. E che lascerà a noi il controllo delle operazioni». Nel cuore della formazione tornerà Remo Freuler, con Michel Aebischer candidato numero uno a lasciargli spazio nonostante la positiva prestazione di tre giorni fa. In cabina di regia, invece, dovrebbe venire confermato Fabian Frei.

«Proprio in considerazione dello sforzo profuso con l’Italia, deciderò solo all’ultimo se cambiare alcune pedine» osserva Yakin. Per poi precisare: «Dovremo rivedere soprattutto i nostri movimenti in fase offensiva. Da un lato mettendo pressione immediata alla difesa nordirlandese. Dall’altro aumentando la nostra presenza negli ultimi metri: con tre, quattro, financo cinque uomini. Non da ultimo mi aspetto un contributo importante dei giocatori più creativi».

Akanji e il ricordo del 2017

L’Irlanda del Nord, dicevamo, si guarderà bene dallo scoprirsi. «E infatti servirà anche molta pazienza» aggiunge Yakin: «Non dovremo avere paura di far girare la palla. Ancora e ancora. Conterà, al contrario, capire quali sono i momenti propizi per colpire». La Svizzera, è noto, è priva di diversi tenori. Ma anche l’Irlanda del Nord – ha fatto notare un giornalista locale – non è messa bene. Yakin, comunque, non è cascato nel tranello. «Parliamo di selezioni nazionali. Composte da più giocatori e, dunque, da molteplici alternative. Su un fronte e sull’altro. Chi è presente sta bene e avrà una chance di lasciare il segno sul match». In ogni caso, meglio non fidarsi della formazione di Ian Baraclough e dei 16.000 tifosi che – malgrado le aspre polemiche sul prezzo dei biglietti - infiammeranno Windsor Park. Lo spareggio del 2017, per altro, è una piccola spia accesa da non sottovalutare. «Ricordo bene quella doppia sfida» afferma non a caso Manuel Akanji, leader della difesa elvetica. «L’Irlanda del Nord impostò quelle gare sui lanci lunghi e i duelli. Fu necessario soffrire. E anche a questo giro, ne sono certo, dovremo essere pronti a battagliare». Provando a trasformare Belfast in terra di conquista.

In novembre la Nazionale torna a Cornaredo

La Svizzera tornerà a Cornaredo. Nel dettaglio, per preparare le ultime sfide delle qualificazioni ai Mondiali del 2022, in programma il 12 novembre a Roma contro l’Italia e il 15 novembre a Lucerna con la Bulgaria. Come indicato dalla RSI, i rossocrociati hanno quindi scelto di nuovo Lugano come sede del proprio ritiro. In Ticino la Nazionale aveva già preparato gli Europei del 2016 e i Mondiali del 2018, disputando anche alcune amichevoli.

