Svizzera agli ottavi, già. Tutto molto bello. E, soprattutto, non c’è stato bisogno di aspettare troppo. Un giorno, in sostanza. Poi, i risultati di Austria, Danimarca e ancora Belgio hanno schiuso le porte del turno successivo agli elvetici. Che aspettano ancora, d’accordo, ma soltanto nome dell’avversario e località. Al 99%, dicono gli esperti di combinazioni, sarà Bucarest e sarà una fra Germania, Francia e Portogallo. Insomma, bisogna aspettare.

Ai microfoni della RSI, Pierluigi Tami ha espresso grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto: «Sono felicissimo» ha spiegato il direttore delle squadre nazionali. «C’è stata la gioia per il successo sulla Turchia, ma c’era anche dell’amaro in bocca perché non avevamo chiuso il discorso qualificazione. Invece, atterrando a Roma, abbiamo saputo dei risultati. E siamo molto contenti. La nostra situazione si era complicata, l’obiettivo però è stato raggiunto e tutto il gruppo è felice».

Non passare con 4 punti, è vero, sarebbe stato clamoroso. «Ma non abbiamo gioito in anticipo» ha ammonito Tami. «Sapevamo che 4 punti sarebbero bastati. Ma volevamo la certezza matematica. Ora è arrivata».

La Svizzera, fra l’altro, ha avuto un rientro laborioso da Baku. C’è stato un guasto tecnico all’aereo e così la squadra è atterrata a Roma in tarda serata. «Ma pazienza, prevale la soddisfazione per l’ottavo raggiunto» le parole di Tami. «La Svizzera, in questo senso, ha mostrato grande continuità. E risponde presente. Tante volte le polemiche nascono dal nulla. Ma l’impegno e la voglia di fare ci sono sempre, da parte di tutti. L’obiettivo minimo era questo, ma non è una cosa semplice da raggiungere. Otto squadre torneranno a casa dopo questo giro, mentre noi ci saremo. Adesso, ecco, non dobbiamo esaltarci. Siamo qui, mettiamo sul campo tutta la nostra rabbia».

E l’avversario? «Non importa chi affronteremo, su una partita secca possiamo giocarcela contro chiunque» ha chiosato Tami. «Lasciamoci sorprendere». La Svizzera, in ogni caso, rimarrà a Roma fino a due giorni dall’ottavo.

