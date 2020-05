L’abbiamo chiamata «Ritorno al futuro», invero senza troppa fantasia. È una rubrica figlia dell’emergenza e, va da sé, della mancanza di eventi sportivi live (QUI TUTTE LE PUNTATE). E allora, se non possiamo vivere il presente proviamo almeno a correre indietro con la memoria. Ripescando, a questo giro, il pareggio – storico – colto dalla Svizzera a Wembley contro l’Inghilterra, nella partita inaugurale di Euro ‘96. Riviviamo quella sconfitta grazie all’articolo di Claudio Meier, inviato a Londra per l’occasione.

Pari, 1-1 come due anni fa nell’esordio mondiale. Apriamo l’Europeo rovinando all’Inghilterra la festa del «ritorno a casa del calcio» (slogan dei campionati) e seppellendo sotto una bella prestazione le polemiche delle ultime settimane. La Svizzera c’è, è sempre ambiziosa e da ieri può pensare più seriamente ai quarti di finale.

L’euforia del positivo debutto va misurata all’ampiezza dell’avvenimento e al valore dell’avversario. Immensa la prima, nella storica grandezza di Wembley che canta i suoi inni e sventola anche migliaia di entusiaste bandierine rossocrociate. Scarso il secondo, deludente dimostrazione che il calcio inglese non ha fatto molti progressi e che, come ammette lo stesso Venables, è rimasto fermo ai miti di 30 anni fa; addirittura è regredito nella sua componente più tipica, quella atletica, scoppiando letteralmente dopo un’ora di gioco.

Artur Jorge è naturalmente il primo vincitore di questo confronto. Le sue scelte, coraggiose per qualcuno, scandalose per altri, comunque originali e coerenti fino alla fine, si sono rivelate tatticamente paganti. Difesa a 4 con Vega-Henchoz come coppia centrale più in forma del momento, capace anche di sopperire all’emozione del quasi esordiente Jeanneret. E poi Bonvin come «arma tattica» per correre e pressare lungo tutta la fascia dell’attacco, dietro Grassi e Türkyilmaz sempre più maturi e performanti. Ci voleva qualcuno che si sacrificasse, se si fosse giocato a 3 punte, diceva Tùrkyilmaz prima della partita; e Bonvin era sicuramente più incline al compito rispetto a Chapuisat (che abbiamo comunque rivisto tonico e motivato nel finale). C’è voluto un tempo di adattamento a questo sistema. Tempo prolungato anche dalle incertezze a centrocampo della «strana coppia» Sforza-Geiger, che non ha saputo fare astrazione dalle convinzioni personali (espresse nei dubbi della vigilia) e solo alla distanza, anche grazie all’entrata di Koller, ha dato stabilità al suo gioco.

Alla spocchia inglese, che voleva questa partita come «la più facile delle tre», la Svizzera ha contrapposto una prova.di maggiore intelligenza. Addirittura stiamo a chiederci se il pareggio non ci penalizzi. Un gol subito in fuorigioco, un pareggio colto su discusso rigore. L’1-1 avrebbe potuto maturare in altri modi (ricordiamo la traversa di Grassi e le eccellenti parate di Pascolo e Seaman). È numericamente accettabile. Qualitativamente diremmo meglio noi, come freschezza atletica siamo decisamente superiori, meglio ad esempio di USA 94 dove Hodgson ci portò con un discreto grado di «cottura» (e visti gli uomini di Venables con la lingua fuori, verrebbe da pensare che sia una caratteristica inglese).

Tatticamente, Jorge è un professore che insegna a studenti liceali. Venables un maestro alle prese con l’ABC dei bambini. Occhio adesso perché l’appetito vien mangiando e non vorremmo che, pensando ai 3 punti con la Scozia che ci qualificherebbero, si classificasse la sfida con l’Olanda nella categoria del «si può anche perdere». Non è da escludere che Jorge elabori anche una strategia diversa (magari un ritorno al 4-4-2?) per mettere in difficoltà le elaborate ragnatele arancioni. Senza precorrere i tempi, diciamo comunque che giovedì a Birmingham riavremo a disposizione Hottiger e Wicky, armi interessantissime come alternativa ad esempio a Jeanneret e Geiger. Avremo avuto anche due giorni in più degli olandesi per recuperare lo stress (grande, soprattutto dal punto di vista emotivo) dell’esordio. E il punto di Wembley ci conforta e rinfresca. E ci fa venir voglia di tornarci, magari nei quarti, o forse...

Gli highlight della partita.

