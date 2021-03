Perché l’UEFA ha deciso di cambiare il formato della Champions League? In quale direzione si intende andare? Facciamo un po’ di chiarezza.

1. Quali sono le ragioni alla base di questa piccola, grande rivoluzione?

Banalmente l’UEFA intende iniettare e garantire più soldi al suo circuito e ai club che ne fanno parte. Da un lato aumentando l’attrattività della competizione agli occhi dei tifosi. Dall’altro - e di conseguenza - convincendo le piattaforme tv e gli sponsor a investire maggiormente nel prodotto.

2. Quando scatterà la «nuova» Champions League?

L’UEFA prevede che il nuovo formato della competizione diventi effettivo a partire dalla stagione 2024-2025. Stando alle indiscrezioni sul dossier, il ciclo di vita della formula rivista sarebbe inizialmente di nove anni.

3. In che modo il nuovo formato si differenzia da quello attuale?

In modo importante. Quantomeno per quanto concerne il turno preliminare (l’attuale fase a gironi), rivoluzionato secondo il cosiddetto «modello svizzero». A prendervi parte dovrebbero essere 36 squadre e non più 32. Invece di otto gruppi formati da quattro squadre, è previsto il passaggio a un girone unico. E al suo interno sono previste dieci partite - non più sei dunque - per ciascun club qualificato: cinque da giocare in casa e altrettante in trasferta. Nel complesso, considerata pure la fase a eliminazione diretta che rimarrebbe invariata, il numero di partite in programma passerebbe così da 125 a 225.

4. Come saranno stabilite le squadre qualificate agli ottavi di finale?

Durante la fase a gironi le squadre dovrebbero venire inserite in quattro fasce, a seconda del rispettivo ranking UEFA. E gli incroci tra club della stessa categoria saranno limitati. Dopodiché le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre degli spareggi dovrebbero interessare le squadre piazzate dal 9. al 24. posto.

5. Ma alla fine chi prenderà parte alla nuova Champions League?

Determinante, come stato finora, sarà ancora il ranking UEFA e la classifica nei differenti campionati nazionali. Rimane però aperta - e controversa - la questione relativa ai quattro posti in più. C’è infatti chi vorrebbe attribuirne almeno tre a club di prestigio: coloro cioè che non hanno chiuso il campionato ai vertici ma che - alla luce dei successi ottenuti negli ultimi anni - meritano una sorta di wild card. Molti, in questo quadro, fanno l’esempio dell’Arsenal, società storica e al contempo in difficoltà sul piano dei risultati. Le leghe dei campionati minori (come quello svizzero) spingono al contrario per attribuire tre dei quattro posti aggiuntivi ai propri campioni nazionali. E l’ultimo posto disponibile? Potrebbe essere assegnato al campionato nazionale posizionato in quinta posizione secondo il ranking UEFA. Attualmente sarebbe la Ligue 1.

6. Quando verrà presa una decisione definitiva?

«Entro due settimane». Ad affermarlo, proprio negli scorsi giorni, è stato il presidente dell’Associazione dei club europei (ECA) Andrea Agnelli. In queste ore sono in corso delle intense discussioni con l’European Leagues, l’associazione che raggruppa tutti i campionati europei. L’obiettivo è di trovare un compromesso con l’UEFA per quanto concerne gli aspetti più delicati della riforma: calendario delle nuove partite, ricadute sui campionati locali e sulle finestre riservate alle nazionali, assegnazione dei quattro posti aggiuntivi, distribuzione dei maggiori introiti. Al più tardi Nyon dovrebbe votare il piano finale il 20 aprile.

