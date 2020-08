Il Sion è salvo. Chi l’avrebbe detto? E invece, i vallesani hanno trovato la forza per ricacciare il Thun al nono posto. «Ho sofferto tantissimo» ammette il direttore generale dei vallesani Marco Degennaro, raggiunto per un bilancio intermedio di questa stagione. Intermedio, sì: i biancorossi sono ancora impegnati in Coppa.

Direttore, la salvezza del Sion è letteralmente arrivata in ritardo. Un problema ai fari dello Stade de Genève, infatti, ha allungato la vostra partita. Un po’ come nel 2017 fra Lugano e Tourbillon.

«È stata una serata particolare. Su Ginevra si è abbattuta una tempesta e le luci, all’improvviso, si sono spente. Così, la nostra partita ha accumulato un ritardo rispetto alle altre e in particolare a quella del Thun. La mia mente è andata a ripescare proprio l’ultimo turno della...